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В Крыму скрывают реальные данные о заболевших и умерших от коронавируса, — правозащитники

В Крыму скрывают реальные данные о заболевших и умерших от коронавируса, — правозащитники

В четверг, 21 мая, в Крыму заявил, что за последние сутки на полуострове выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил «глава» оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов. Ранее украинские дипломаты заявили в ООН, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.

Как сообщает Крымская правозащитная группа в своем Facebook, всего на полуострове зарегистрировано 314 человек с заболеванием коронавирусной инфекции. Из них умерло 9 человек. При этом в Севастополе заболели коронавирусом 148 человек.

По данным правозащитной группы, информация медучреждений свидетельствует, что по Крыму занижается количество смертельных случаев, так как зачастую причиной смерти указывают внебольничную пневмонию, а не осложнения, вызванные коронавирусом.

Как сообщалось ранее, Зеленский сказал, что надо делать для деоккупации Крыма.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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