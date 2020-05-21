В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы

Анастасия Иванова

Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По информации Пентагона, ВМС США сформировали ударную группировку в Карибском море. Хотела бы сказать, что туда передислоцированы три эскадронных миноносца в сопровождении корабля прибрежной зоны и противолодочных самолётов. Цель, которая декларируется под эти шаги, - обеспечение безопасности морского пространства для осуществляемой Вашингтоном и партнёрами операции. Подобного проецирования сил в регионе не было давно", - сказала Захарова на брифинге.