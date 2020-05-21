Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы

В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы

В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Москва хотела бы знать истинные цели присутствия ВМС и ВВС США в Карибском бассейне; на фоне сообщений об отправке Ираном нефтетанкеров в Венесуэлу, проецирование американских сил в регионе выглядит как попытка установить морскую блокаду Венесуэлы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По информации Пентагона, ВМС США сформировали ударную группировку в Карибском море. Хотела бы сказать, что туда передислоцированы три эскадронных миноносца в сопровождении корабля прибрежной зоны и противолодочных самолётов. Цель, которая декларируется под эти шаги, - обеспечение безопасности морского пространства для осуществляемой Вашингтоном и партнёрами операции. Подобного проецирования сил в регионе не было давно", - сказала Захарова на брифинге.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Чечне прокомментировали информацию о прибытии Кадырова в Москву на лечение
В Чечне прокомментировали информацию о прибытии Кадырова в Москву на
Предложен новый материал для восстановления костной ткани
Предложен новый материал для восстановления костной ткани
Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме
Археологи нашли три загадочные комнаты около Стены Плача в Иерусалиме
США поставят России аппараты ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона долларов
США поставят России аппараты ИВЛ и комплектующие на 5,6 миллиона
Российские журналисты с коронавирусом раскрыли первые симптомы и методы лечения
Российские журналисты с коронавирусом раскрыли первые симптомы и
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 6,7 тысячи
Рэпер Thrill Pill со скандалом удалил клип с Егором Кридом и Моргенштерном
Рэпер Thrill Pill со скандалом удалил клип с Егором Кридом и
Житель Анапы застрелил слушавших громкую музыку соседей и отделался исправительными работами
Житель Анапы застрелил слушавших громкую музыку соседей и отделался
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
В МИД обвинили США в установлении морской блокады Венесуэлы
Путин: Ситуация с пандемией — не повод задирать цены на обучение в вузах
Путин: Ситуация с пандемией — не повод задирать цены на обучение
На авиабазе ВМС США произошла стрельба
На авиабазе ВМС США произошла стрельба
Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное счастье
Новая Луна в Тельце 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19

Еще по теме

РФ примет ответные меры на создание новых военных баз Британии в случае угрозы — Захарова
США стремятся к развалу Сирии — Захарова
МИД РФ назвал неконструктивными действия США на Корейском полуострове
Захарова прокомментировала блокирование СБ ООН российской повестки