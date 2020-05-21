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В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавируса

В Минздраве назвали сроки появления вакцины от коронавирусаМихаил МурашкоФото: РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса для широкого применения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, первые результаты разработки вакцины от коронавируса широкого применения могут появиться уже в конце июля. «Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, и уже идут доклинические испытания», — сказал он, отметив, что пока все идет по графику, никаких сбоев нет.

20 мая заместитель председателя Координационного совета по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о разработке 47 вакцин от коронавируса в России. По ее словам, работа над вакцинами проходит на 14 платформах.

По данным на 21 мая, всего в России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3099 летальных исходов, выздоровели 92 681 человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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