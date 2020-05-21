В мире зафиксировали почти 5,1 миллиона случаев коронавируса

Лидия Мартынова

В мире по состоянию на утро 21 мая число больных COVID-19 составляет 5 090 064 человек.Об этом сообщается на сайте Worldometers.При этом 2 024 231 человек выздоровел, 329 732 - умерли.В целом коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях.Наибольшее количество больных COVID-19 - США (1 593 039). Количество умерших - 94 941 человек, выздоровели - 370 812 человек.На втором месте Россия - 308 705 больных (2972 умерли и 85 392 выздоровели). На третьем месте оказалась Бразилия - 293 357 больных (18 894 смертей и 116 683 человек, что выздоровели).По состоянию на 20 мая в Украине лабораторно подтверждены 19 230 случаев COVID-19. За сутки - 354 новых случаев. Всего в Украине выздоровели 5955 человек, а количество летальных случаев достигло 564.