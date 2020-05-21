В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом

Лидия Мартынова

В Москве за последние сутки скончались еще 68 человек, у которых был выявлен коронавирус — это на семь случаев меньше, чем сутками ранее.

Как сообщает Оперативный штаб, у всех умерших была подтверждена пневмония и получен положительный результат на новую инфекцию.

«Напоминаем всем жителям столицы о необходимости соблюдения режима самоизоляции вне зависимости от возраста», — говорится в сообщении штаба.

Всего в Москве умерли уже 1726 человек с подтвержденным коронавирусом.