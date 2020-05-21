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В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах

В России принят закон о едином регистре сведений о гражданахФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 21 мая.

Речь идет о систематизации сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов.

Единый информационный ресурс будет отображать имя гражданина, дату и место рождения, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также данные о семейном статусе и родственниках.

Авторы документа отмечают, что новый ресурс позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, и будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплате налогов. Оператором системы выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС).

«Оператор федеральной информационной системы обеспечивает защиту сведений, содержащихся в федеральной информационной системе», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в ФСБ раскритиковали одну из редакций проекта закона, указав на угрозу утечек информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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