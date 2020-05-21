В России скорректированы правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Предприниматели, пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции, смогут получить субсидии от государства только при отсутствии у них долгов по налогам и страховым взносам. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 21 мая.

Документ вносит изменения в Правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Установлено, что у получателя средств по состоянию на 1 марта 2020 года не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающих 3 тысячи рублей.

По поручению президента Владимира Путина правительство выделило из резервного фонда 81,1 млрд рублей на субсидии предпринимателям. Средства финансовой помощи — 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника — можно использовать для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Условием получения субсидии является сохранение предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте 2020 года.

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