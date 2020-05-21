Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный "Калибрами"

В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный "Калибрами"

Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко" (проект 22350) будет осуществлен уже завтра, 22 мая, сообщает Telegram-канал "Оборонка". На фоне коронавирусной инфекции число участников церемонии сократят до минимума.

Официально эта информация не подтверждена. Сообщалось, что к спуску на воду подготовлены третий и второй фрегаты проекта. В ближайшее время планируется заложить еще два судна серии 22350.

На вооружении "Адмирала" будут стоять новейшие ракеты "Калибр". Силовая установка корабля целиком разработана и произведена в России.

Ruposters писал, что Минобороны ранее определилось с поставками новейших ЗРК С-350 в войска.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

"Добро пожаловать в Чечню": вышел трейлер документального фильма HBO о преследовании геев в республике
"Добро пожаловать в Чечню": вышел трейлер документального фильма HBO
Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами
Оставшийся без российского зерна Ливан столкнулся с голодными бунтами
Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр
Налоговики соберут все сведения о гражданах России в единый регистр
Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
Сенатор предложил передать в федеральную собственность ВПП аэродромов
Point Loto - лучшее казино Украины с лицензией от Curasao
Point Loto - лучшее казино Украины с лицензией от Curasao
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 95 тысяч
Лечение геморроя в медицинском центре «Докториус»
Лечение геморроя в медицинском центре «Докториус»
Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно много
Россия решила потратить на невостребованные Sukhoi Superjet рекордно
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
Раскрыты подробности развода Полины Гагариной
В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный "Калибрами"
В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный
Создан новый биосенсор для диагностики и мониторинга лечения аутоиммунных заболеваний
Создан новый биосенсор для диагностики и мониторинга лечения
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы

Топ на сегодня

Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии коронавируса
Описаны три сценария развития мировой экономики после пандемии
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
В России продажи косметики в апреле выросли на 17%

Еще по теме

На Северном флоте началась завершающая фаза испытаний фрегата «Адмирал Горшков»
Подписан приемный акт государственных испытаний головного фрегата в серии проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ России
«Адмирал Горшков» и «Иван Грен» пополнят состав ВМФ РФ до конца этого года