В России спускают на воду фрегат "Адмирал Головко", вооруженный "Калибрами"

Вадим Карасев

Спуск на воду фрегата "Адмирал Головко" (проект 22350) будет осуществлен уже завтра, 22 мая, сообщает Telegram-канал "Оборонка". На фоне коронавирусной инфекции число участников церемонии сократят до минимума.

Официально эта информация не подтверждена. Сообщалось, что к спуску на воду подготовлены третий и второй фрегаты проекта. В ближайшее время планируется заложить еще два судна серии 22350.

На вооружении "Адмирала" будут стоять новейшие ракеты "Калибр". Силовая установка корабля целиком разработана и произведена в России.

Ruposters писал, что Минобороны ранее определилось с поставками новейших ЗРК С-350 в войска.