В Совфеде намерены прописать в законе понятие самоизоляции

Вадим Карасев

Понятие самоизоляции должно получить легальное определение, полагают в Совете Федерации.

Инициатива соответствующего толка появилась в предложениях комитета верхней палаты, занимающейся конституционным законодательством. Как отмечает РИА Новости, авторы намерены включить ее в перечень мероприятий, направленных на совершенствование закона на фоне “реализации мер по функционированию социальной сферы и экономики в новых условиях”.

Ирина Рукавишникова, с позиции первого зампреда комитета пояснила, что на будущее необходимо прописать “правила игры”, которые будут взвешенными и понятными, а также по максимуму учитывающими все интересы и имеющиеся ресурсы. Иными словами, будет установлен порядок введения режима самоизоляции, а также рамки полномочий регионов в данном вопросе.

Рукавишникова отметила, что в связи с распространением коронавируса все меры принимались крайне оперативно, а в законодательстве вопросы самоизоляции попросту еще не прописаны. Осуществлять полную процедуру законотворчества в условиях пандемии - это рисковать здоровьем и жизнью людей, подчеркнула она.

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