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В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова

В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова
Слушания по делу российского гражданина Кирилла Фирсова в США перенесены на 15 июня, говорится в судебных документах.

Ранее слушания назначались на 26 марта и не раз переносились. Речь идет о формальном предъявлении обвинений, на котором Фирсов также может заявить о своей виновности или невиновности.

Работа большинства американских судов парализована в связи с пандемией коронавируса. Ранее суд отказался освободить Фирсова под домашний арест в связи с опасностью заразиться COVID-19 в тюрьме.


По данным американских властей, Фирсов содействовал незаконной продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".

# В мире
По материалам: ria.ru

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