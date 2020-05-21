В США перенесли слушания по делу россиянина Фирсова

Влада Некрасова

Слушания по делу российского гражданина Кирилла Фирсова в США перенесены на 15 июня, говорится в судебных документах.

Ранее слушания назначались на 26 марта и не раз переносились. Речь идет о формальном предъявлении обвинений, на котором Фирсов также может заявить о своей виновности или невиновности.

Работа большинства американских судов парализована в связи с пандемией коронавируса. Ранее суд отказался освободить Фирсова под домашний арест в связи с опасностью заразиться COVID-19 в тюрьме.

По данным американских властей, Фирсов содействовал незаконной продаже персональных данных через онлайн-платформу deer.io. По информации обвинения, Фирсов - администратор этой платформы, которая расположена в России и предоставляет возможность преступным элементам для продажи их "продуктов и услуг".