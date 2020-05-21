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В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


После окончания первой волны распространения коронавируса в мире может последовать вторая волна заражений. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошёл», — сообщила Вуйнович. 

По её словам, снимать введённые из-за пандемии ограничения рано, а их ослабление угрожает ростом смертности. Вуйнович отметила, что в России уровень смертности удалось снизить из-за оперативного введения комплексных мер. Также по словам специалиста это помогло замедлить распространение инфекции и способствовать выявлению заражённых.

Ранее «Парламентская газета» сообщала, что по прогнозу доктора медицинских наук Евгения Ачкасова, о полной стабилизации ситуации с распространением коронавиурса в России говорить пока рано, однако 20 мая стал знаковым днём, когда число заразившихся стало меньше количества выздоровевших.

По данным на 20 мая в России насчитывалось 308 705 инфицированных коронавирусом.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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