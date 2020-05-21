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В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ

В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ
Правящий архиерей Запорожской епархии Украинской православной церкви митрополит Лука распорядился ежедневно поминать во всех храмах за богослужениями имена священников УПЦ, храмы которых захвачены раскольниками, сообщил РИА Новости пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Овчаренко.

"В связи с непрекращающимися гонениями владыка Лука благословил священникам Запорожской епархии добавить на литургии специальное прошение с поименным списком настоятелей религиозных общин УПЦ, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата", - сказал Овчаренко.

Полный список имен настоятелей гонимых общин УПЦ для молитвенного поминовения за богослужениями и в домах публикует также украинский портал "Православная жизнь", в нем - около 130 имен священнослужителей.


Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Одновременно на Украине усилились гонения на каноническую Церковь - Украинскую православную церковь.
# В мире
По материалам: ria.ru

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