В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ
Сегодня, 03:56 Влада Некрасова
Правящий архиерей Запорожской епархии Украинской православной церкви митрополит Лука распорядился ежедневно поминать во всех храмах за богослужениями имена священников УПЦ, храмы которых захвачены раскольниками, сообщил РИА Новости пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Овчаренко.
"В связи с непрекращающимися гонениями владыка Лука благословил священникам Запорожской епархии добавить на литургии специальное прошение с поименным списком настоятелей религиозных общин УПЦ, храмы которых захвачены или находятся под угрозой захвата", - сказал Овчаренко.
Полный список имен настоятелей гонимых общин УПЦ для молитвенного поминовения за богослужениями и в домах публикует также украинский портал "Православная жизнь", в нем - около 130 имен священнослужителей.
Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Одновременно на Украине усилились гонения на каноническую Церковь - Украинскую православную церковь.
По материалам: ria.ru