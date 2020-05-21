Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусу

Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусу

Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусуФото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия уже прошла пик и вышла на плато по коронавирусу, заявил вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН.

По его словам, основным показателем при оценке ситуации с инфекцией в стране является ежесуточный прирост подтвержденных случаев заражения, который с начала мая стоит примерно на одном уровне.

«Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100 процентов, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — сказал врач

19 мая глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в последние несколько дней Россия могла выйти на плато по распространению коронавирусной инфекции. Аналогичную точку зрения высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что в России пятый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч. По информации оперштаба, за последние сутки в стране выявили 8764 случая заражения коронавирусом. По данным на 19 мая, в стране зарегистрировали 9263 новых случая COVID-19, 18 мая сообщалось о 8926 случаях, 17 и 16 мая — о 9709 и 9200 случаях соответственно.

Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Энергетический щит в интернете: как закрыться от троллинга, спама и мошенников
Энергетический щит в интернете: как закрыться от троллинга, спама
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении
Пелоси обвинили в травле Трампа после слов о его ожирении
Кристина Романова показала растяжки на ягодицах после родов и выступила против бодишейминга: "У всех есть недостатки"
Кристина Романова показала растяжки на ягодицах после родов и
Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний
Российские врачи прогнозирует резкий рост смертности от рака и
Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по коронавирусу
Вирусолог заявил о пройденном пике и выходе России на плато по
Авитаминоз, упадок сил или энергетическое голодание? Разбираемся в себе
Авитаминоз, упадок сил или энергетическое голодание? Разбираемся
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу заявление России
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Предсказана судьба «Северного потока-2»
Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
Режиссер "Заражения" рассказал, какие сценарии написал на карантине
В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников УПЦ
В Запорожье в храмах будут ежедневно молиться за гонимых священников

Топ на сегодня

Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента Украины
Зеленский доволен не всем, что сделал за год на посту президента
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Смертность из-за коронавируса в Бразилии побила рекорд
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много приговоров
Приключения впереди. Зеленский: команду Порошенко ждет много

Еще по теме

России предрекли скорый выход на плато по коронавирусу
Чубайс заявил о выходе России на плато по коронавирусу
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
Представитель ВОЗ в России заявила о плато по коронавирусу