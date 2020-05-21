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ВОЗ предупреждает о возможной второй волне коронавируса

ВОЗ предупреждает о возможной второй волне коронавируса

Властям всех стран, в которых есть коронавирус, следует воздержаться от необдуманного смягчения карантина, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает РИА «Новости».

По ее словам, дело в том, что за первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая.

«Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел», — сказала представитель ВОЗ.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Мелита Вуйнович высказала мнение, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России вошла в фазу стабилизации. Вуйнович отметила, несмотря на замедление темпов распространения инфекции, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией на 20 мая, в России суточный рост количества новых случаев опустился с 3,2% до 2,9%. Число новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки составило 8764 в 84 регионах, из них 4021 (45,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 308 705 зараженных в 85 регионах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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