Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » ВСУ испытали новый ракетный комплекс — "убийцу" танков (фото)

ВСУ испытали новый ракетный комплекс — "убийцу" танков (фото)

ВСУ испытали новый ракетный комплекс — "убийцу" танков (фото)

На полигоне возле Гончаровского Черниговской области военные испытали новую модификацию противотанковых ракетных комплексов «Корсар» с тепловизором. В новой версии «Корсара» усовершенствован прицел. По словам разработчика — конструкторского бюро «Луч», боевые возможности комплекса существенно расширились.

Испытания проводились днем и в темное время суток. Траекторию ракеты, ее скорость, дальность полета отслеживала специальная радарная система.

Ракетный комплекс «Корсар» предназначен для поражения неподвижных и подвижных целей: танков, БТР, скоростных десантных катеров, вертолетов, беспилотников. Комплекс рассчитан на стрельбу до 2,5 км.

Напомним, в Генштабе ВСУ комплексы «Корсар» называли не альтернативой, а дополнением к американским «Джавелинам». На испытаниях украинские ПТРК поразили 100% целей на дальности почти 2 км.

Фото GeneralStaff.ua/Facebook

83 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за коронавируса отрасль
В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и пенсионерам
Тарзан пожаловался на нехватку денег и позавидовал врачам и
Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов россиян
Минэкономразвития ожидает снижения реальных располагаемых доходов
СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе
СМИ: Создатели "Великолепного века" готовят сериал о Барбароссе
Алена Гаврилова впервые высказалась о расставании с Эмином Агаларовым и о том, с кем осталась их дочь
Алена Гаврилова впервые высказалась о расставании с Эмином Агаларовым
Равенство в Сети: зачем нужен закон об ответственности чиновников за хамство
Равенство в Сети: зачем нужен закон об ответственности чиновников за
СМИ: США выходят из Договора по открытому небу после полугодовой проверки
СМИ: США выходят из Договора по открытому небу после полугодовой
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Помпео уточнил сроки выхода США из Договора по открытому небу
Байден остался в финансовой яме
Байден остался в финансовой яме
Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл?
Золото, товарные рынки и COVID-19: в мире начнут изымать драгметалл?
В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
В Госдуме назвали возможную дату голосования по Конституции
Названы запрещенные темы видео о коронавирусе на YouTube
Названы запрещенные темы видео о коронавирусе на YouTube

Топ на сегодня

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи 21 мая
Мир поставил рекорд по новым случаям Covid-19 за сутки: события ночи
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
Опубликованы этапы запуска транспорта в Украине
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест
СМИ: экс-адвоката Трампа Коэна переведут под домашний арест

Еще по теме

В Украине испытан ракетный комплекс «Корсар»
В Украине успешно испытали переносной ракетный комплекс «Корсар»
В текущем году соединение ВВО в Бурятии планируется перевооружить на ПТРК «Хризантема-С»
Операторы ПТРК «Штурм-С» соединения ЮВО обучаются на современных компьютерных тренажерах