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Задержан глава администрации Азова

Задержан глава администрации Азова

Глава администрации Азова (Ростовской области) Владимир Ращупкин задержан и отправлен в СИЗО до 17 июля.

Его подозревают в превышении должностных полномочий, пишет РБК Ростов со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее, 19 мая, информация о том, что в отношении главы администрации Азова возбуждено уголовное дело, сообщалась на сайте СКР по Ростовской области.

По версии следователей, в 2018 году глава азовской администрации, нарушив градостроительное, земельное и лесное законодательства, подписал постановление, согласно которому физлицу передавался в собственность земельный участок площадью 17 га.

Данное решение повлекло за собой ряд нарушений таких, как образование в границах Азова новых земельных участков. Данные участки продавались, на них велась вырубка деревьев и строились дома.

Кроме того, в результате такого незаконного отчуждения земли МО город Азов лишилось возможности владеть и распоряжаться этими земельными участками на законных основаниях, исходя из государственных интересов, потребностей горожан и планов регионального развития.
По возбужденному уголовному делу ведутся следственные действия и выясняются все обстоятельства совершенного нарушения.

По данным РБК Ростов, речь идет об участке, который был отдан под застройку коттеджного поселка «Петровский», возведением которого занималась «Азовская проектно-строительная компания».

По данным системы СПАРК, строительная фирма зарегистрирована в Ростовской области в 2008 году. Ее основным видом деятельности является архитектура, инженерные изыскания и предоставление технических консультаций. Выручка компании в 2018 году составила 12,1 млн рублей, а чистая прибыль — 416 тыс. рублей.

Из декларации о доходах известно, что глава администрации Азова за 2019 год заработал 1,9 млн рублей. Это на 300 тысяч рублей больше, чем в 2018 году. В собственности с супругой имеет земельный участок площадью 433 кв.м и жилой дом площадью 119,4 кв.м.

Доход супруги главы азовской администрации в 2019 году был не так уж велик – 68,3 тысяч рублей. Помимо дома и земельного участка на ней числится автомобиль Mazda CX-5.

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По материалам: u-f.ru

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