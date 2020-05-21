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Зеленский и глава Еврокомиссии согласовали шаги по выходу из карантина

Зеленский и глава Еврокомиссии согласовали шаги по выходу из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал шаги для выхода из карантина с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны также обсудили возобновление воздушного сообщения.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что основной темой разговора стала координация усилий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в Украине и Европейском союзе, а также согласование шагов для постепенного выхода из карантина.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области медицины, обеспечение "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможное возобновление авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.
Также Зеленский поблагодарил за решение начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро.

"Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", - отметил он.

Также сообщается, что стороны договорились о перечислении в течение следующих недель второго транша предыдущей программы помощи объемом 500 млн евро.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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