Зеленский и глава Еврокомиссии согласовали шаги по выходу из карантина

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал шаги для выхода из карантина с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны также обсудили возобновление воздушного сообщения.Об этом говорится в сообщении на сайте президента.Сообщается, что основной темой разговора стала координация усилий, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса в Украине и Европейском союзе, а также согласование шагов для постепенного выхода из карантина.Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области медицины, обеспечение "зеленых коридоров" для беспрепятственного движения товаров по Европе, возможное возобновление авиасообщения, привлечение Украины в роли наблюдателя в Комитет ЕС по вопросам здравоохранения.Также Зеленский поблагодарил за решение начать очередную программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро."Нам необходима двусторонняя помощь со стороны Европейского союза для стабилизации экономики и государственных финансов. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству с целью быстрого создания и реализации этой программы макрофинансовой помощи", - отметил он.Также сообщается, что стороны договорились о перечислении в течение следующих недель второго транша предыдущей программы помощи объемом 500 млн евро.