Житель Анапы застрелил слушавших громкую музыку соседей и отделался исправительными работами

Вадим Карасев

Краснодарский краевой суд назначил 2 года исправительных работ жителю Анапы, который из ружья застрелил двоих соседей, сообщает "Интерфакс".

Конфликт произошел 3 февраля 2019 года в селе Супсех. Соседи, 60-летний отец и 30-летний сын, громко слушали музыку, тогда разозленный мужчина пришел к ним и сделал замечание. Те отреагировали резко, вооружились и пошли выяснять отношения к соседу на участок. Когда они стали приближаться к хозяину домовладения, он открыл огонь из охотничьего ружья, застрелив обоих нападавших. После этого он вызвал полицию и скорую помощь.

Против мужчины было открыто дело об убийстве общеопасным способом, однако по решению присяжных производство переквалифицировали на вынужденную самооборону. На этом настаивал и сам обвиняемый, не признавая своей вины по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). В итоге присяжные признали его виновным в убийстве при превышении пределов необходимой самообороны (ст. 108 УК РФ). Других судимостей у обвиняемого не было, ему назначили исправительные работы. С учетом проведенного в СИЗО времени суд освободил фигуранта из-под стражи. По данным СМИ, прокуратура собирается обжаловать приговор.