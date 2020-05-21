Жительница Ростовской области обокрала родственников в Краснодарском крае

Вадим Карасев

В Краснодарском крае заведено уголовное дело о краже на жительницу Ростовской области.

Известно, что девушка, проживающая в Ростовской области, приехала в гости к родственникам в Краснодарский край в станицу Калининская. Но вместо счастливого времяпровождения ростовчанка совершила кражу.

Подозреваемая 20-летняя девушка похитила у своей родственницы ювелирные украшения, вещи, юбилейные монеты. А сумма ущерба была оценена в почти 100 000 рублей.

Девушка была задержана стражами порядка в Краснодаре. Но похищенных ценностей при ней уже не было. Ростовчанка успела сдать украденные у своей родственницы вещи в ломбард, а полученные денежные средства потратить.

На жительницу Ростовской области в Краснодарском крае Калининском районе заведено уголовное дело о краже. И теперь девушке грозит лишение свободы до пяти лет. Как сообщают “Кубанские новости”.

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