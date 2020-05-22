Адвокат Лолиты выяснил «чудесные» подробности госпитализации ее бывшего мужа

Вадим Карасев

Дмитрий ИвановФото: @ivanovsport

Адвокат исполнительницы Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил, что выяснил «чудесные» подробности госпитализации ее бывшего мужа Дмитрия Иванова. Его слова передает «Пятый канал» в пятницу, 22 мая.

«Я выяснил, что с Ивановым произошло чудесное исцеление, потому что когда появились новости о его госпитализации, журналисты писали, что он находится фактически при смерти», — заявил адвокат.

По его словам, Иванов в комментариях прессе намекал, что на него организовал покушение Жорин. «Он связывает покушение с тем, что я ему говорил в суде», — объяснил он.

Адвокат призвал не верить «информационным вбросам». «Давайте уже объявим бойкот Иванову и всем его фейковым новостям», — отметил Жорин.

21 мая Иванов подтвердил свою госпитализацию, подчеркнув, что не может дать более подробный комментарий. Он отметил, что с ним все нормально, однако врачи запретили ему много разговаривать. Сообщалось, что мужчина попал в больницу с различными травмами.

Летом 2019 года Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. После развода Иванов подал на Лолиту заявление в полицию, заявив, что Жорин в суде требовал признать их брак фиктивным и что он хочет призвать певицу к ответу за эти слова.