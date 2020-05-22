Адвокат Лолиты выяснил «чудесные» подробности госпитализации ее бывшего мужа
Адвокат исполнительницы Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил, что выяснил «чудесные» подробности госпитализации ее бывшего мужа Дмитрия Иванова. Его слова передает «Пятый канал» в пятницу, 22 мая.
«Я выяснил, что с Ивановым произошло чудесное исцеление, потому что когда появились новости о его госпитализации, журналисты писали, что он находится фактически при смерти», — заявил адвокат.
По его словам, Иванов в комментариях прессе намекал, что на него организовал покушение Жорин. «Он связывает покушение с тем, что я ему говорил в суде», — объяснил он.
Адвокат призвал не верить «информационным вбросам». «Давайте уже объявим бойкот Иванову и всем его фейковым новостям», — отметил Жорин.
21 мая Иванов подтвердил свою госпитализацию, подчеркнув, что не может дать более подробный комментарий. Он отметил, что с ним все нормально, однако врачи запретили ему много разговаривать. Сообщалось, что мужчина попал в больницу с различными травмами.
Летом 2019 года Лолита в соцсетях объявила, что рассталась с мужем, поскольку супруги долгое время оставались равнодушными друг к другу. После развода Иванов подал на Лолиту заявление в полицию, заявив, что Жорин в суде требовал признать их брак фиктивным и что он хочет призвать певицу к ответу за эти слова.