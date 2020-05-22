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Американские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $434 млрд

Американские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $434 млрд

Institute for Policy Studies и Americans for Tax Fairness провели исследование и выяснили, что самые богатые миллиардеры из США за время пандемии коронавируса не только сохранили свое финансовое благополучие, но стали еще богаче на 434 миллиарда долларов.

Кроме того, согласно мониторингу среди миллиардеров из списка “600 плюс богатейших людей США” количество самых богатых людей в мае 2020 года увеличилось по сравнению с мартом 2020 года и составило 630 человек. А общий доход миллиардеров в период с 18 марта по 19 мая 2020 года составил 434 миллиарда долларов.

В основном все миллиардеры добились успехов в технологической сфере. Что напрямую связано с тем, что в период самоизоляции жители страны все чаще стали пользоваться Интернетом, а жизнь большей части населения мира плавно перешла в онлайн-формат. Например, глава Amazon Джефф Безос за время пандемии разбогател на 34,6 миллиарда долларов, а основатель Facebook Марк Цукерберг заработал 25,3 миллиарда долларов. Не отстал от них и создатель Microsoft Билл Гейтс, разбогатевший на 8 миллиардов долларов. А вот основатель Oracle Ларри Эллисон разбогател на 7 миллиардов долларов.

Таким образом, благодаря пандемии в США количество богатейших людей увеличилось на 16 человек, а сами миллиардеры стали богаче на 434 миллиардов долларов. Как сообщают РИА Новости. 

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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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