Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусом
Сегодня, 13:07 Вадим КарасевФото: Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, анонсировал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Ранее 22 мая сообщалось, что суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч.
За последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека.
Всего в России выявлено 326 448 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.
По материалам: lenta.ru