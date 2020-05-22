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Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусом

Анонсировано совещание с Путиным по ситуации с коронавирусомФото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, анонсировал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее 22 мая сообщалось, что суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России уже седьмой день подряд не превышает 10 тысяч.

За последние сутки выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека.

Всего в России выявлено 326 448 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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