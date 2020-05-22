Банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 миллиарда рублей

Вадим Карасев

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на 33 миллиарда рублей. Об этом заявили в Минэкономразвития, передает ТАСС.

«По данным на 22 мая, эти средства смогли получить 32 системообразующих предприятия, на которых заняты 859 тысяч работников. Средняя ставка по кредитам составила 3,57 процента, средний размер кредита — около 1 миллиарда рублей», —уточняется в сообщении.

Ранее в апреле сообщалось, что Газпромбанк стал одной из первых кредитных организаций, которая подписала трехстороннее соглашение с ВЭБ.РФ и Министерством экономического развития России о реализации программы поддержки системообразующих предприятий.

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов и выделить 23 миллиарда рублей авиакомпаниям. Также российский лидер пообещал льготные кредиты системообразующим предприятиям и предоставление малому бизнесу средств для выплаты зарплат.

Общее количество средств, выделенных на помощь российской экономике в условиях распространения коронавируса, превысило два триллиона рублей.