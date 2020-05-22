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Баширов думает, что чистку в рядах чиновников отложат на год

Баширов думает, что чистку в рядах чиновников отложат на год

Политтехнолог Марат Баширов думает, что «чистка» правительства и «старых друзей» будет отложена, как минимум на год.

Напомним, ранее эксперт заявлял, что чистка в рядах чиновников может начаться уже в конце мая.

Теперь же политолог думает, что, несмотря на то, что недовольство и раздражение президента Путина стало чаще проявляться в ходе прямых онлайн-совещаний, изменений в правительстве не будет. Своим мнением эксперт поделился в телеграмм-канале Политджойстик.

Эксперт пришел к такому выводу после выступления секретаря Совбеза Николая Патрушева о множествах нарушений при реализации нацпроектов.

Баширов отметил, что нацпроекты хоть и отошли на второй план из-за эпидемии коронавирусной инфекции, но остаются в приоритете у Кремля. А их успешная реализация во многом будет зависеть от эффективности привлеченных госкомпаний, к которым уходят основные оптовые заказы.

При этом политтехнолог отметил, что правительство Дмитрия Медведева хорошо подготовило «дорожные карты» нацпроектов, и правительство Михаила Мишустина не сможет испортить проделанной работы.

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# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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