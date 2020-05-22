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BCG: Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса

BCG: Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса
Россия на настоящий момент переходит от "китайского" к "немецкому" сценарию поддержки бизнеса в условиях распространения нового коронавируса, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Экономисты BCG выделяют три основных варианта мер поддержки бизнеса: китайский, немецкий и американский. Китайский сценарий предусматривает налоговые льготы и отсрочки, а также ограниченные прямые субсидии. Немецкий предполагает субсидирование расходов бизнеса на зарплату при условии сохранения занятости и льготные кредиты для всего бизнеса, в том числе с возможностью последующего списания.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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