BCG: Россия переходит к немецкому сценарию поддержки бизнеса

Лидия Мартынова

Россия на настоящий момент переходит от "китайского" к "немецкому" сценарию поддержки бизнеса в условиях распространения нового коронавируса, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG) "Не "пересидеть" пандемию, а выиграть в кризис", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Экономисты BCG выделяют три основных варианта мер поддержки бизнеса: китайский, немецкий и американский. Китайский сценарий предусматривает налоговые льготы и отсрочки, а также ограниченные прямые субсидии. Немецкий предполагает субсидирование расходов бизнеса на зарплату при условии сохранения занятости и льготные кредиты для всего бизнеса, в том числе с возможностью последующего списания.