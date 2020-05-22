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Белый дом обвинил Россию в слежке за Трампом

Белый дом обвинил Россию в слежке за Трампом

Москва использовала Договор об открытом небе, чтобы следить за местонахождением президента США Дональдом Трампом. Как передает РИА «Новости», об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: (база) „Кэмп Дэвид“ или Бедминстер (место, где находится гольф-клуб Трампа). Так что они использовали договор не должным образом», — сказал О’Брайен.

Как уже сообщало ИА Newstes, после того, как президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе страны из Договора по открытому небу, Госдепартамент заявил, что это произойдет через шесть месяцев.

Ранее Трамп заявил, что Москва якобы нарушает положения Договора, поэтому Вашингтон и решил из него выйти, но, по мнению главы Белого дома, «есть шанс на достижение нового соглашения».

Договор по открытому небу в 1955 году предложил заключить в качестве меры по укреплению доверия президент США Дуайт Айзенхауэр.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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