Цены на нефть обвалились

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мировые цены на нефть обвалились в пятницу, 22 мая, в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 08:30 по московскому времени стоимость июльского фьючерса на эталонную смесь марки Brent обвалилась на 5,3 процента, ниже 34 долларов за баррель. Стоимость контракта на поставку американской нефти WTI упала на 6,1 процента, до 31,4 доллара. В моменте стоимость сырья падала ниже 31 доллара за баррель.

Нефть падает на фоне опасений, что вторая экономика мира — китайская — будет восстанавливаться более медленными темпами, чем ожидалось. Как стало известно ранее, КНР впервые отказалась устанавливать целевые показатели по росту ВВП в 2020 году из-за сложностей в оценке масштабов ущерба от коронавируса.

Кроме того, инвесторы обеспокоены будущим отношений Китая и США. Вашингтон заявил, что из-за пандемии коронавируса, вышедшего из Китая, мир потерял 9 триллионов долларов. Американская сторона потребовала от китайской выделить эту сумму на борьбу с эпидемией в мире.

В американской администрации также считают, что КНР предоставила неполные данные о вирусе, и пригрозили Пекину санкциями, если тот не раскроет всю информацию. Китай обвинения США отвергает. Между тем, говоря о будущем торговой сделки, американская и китайская сторона заверили, что ситуация с коронавирусом не повлияет на выполнение условий соглашения.