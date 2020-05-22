Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цены на нефть обвалились

Цены на нефть обвалилисьФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мировые цены на нефть обвалились в пятницу, 22 мая, в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 08:30 по московскому времени стоимость июльского фьючерса на эталонную смесь марки Brent обвалилась на 5,3 процента, ниже 34 долларов за баррель. Стоимость контракта на поставку американской нефти WTI упала на 6,1 процента, до 31,4 доллара. В моменте стоимость сырья падала ниже 31 доллара за баррель.

Нефть падает на фоне опасений, что вторая экономика мира — китайская — будет восстанавливаться более медленными темпами, чем ожидалось. Как стало известно ранее, КНР впервые отказалась устанавливать целевые показатели по росту ВВП в 2020 году из-за сложностей в оценке масштабов ущерба от коронавируса.

Кроме того, инвесторы обеспокоены будущим отношений Китая и США. Вашингтон заявил, что из-за пандемии коронавируса, вышедшего из Китая, мир потерял 9 триллионов долларов. Американская сторона потребовала от китайской выделить эту сумму на борьбу с эпидемией в мире.

В американской администрации также считают, что КНР предоставила неполные данные о вирусе, и пригрозили Пекину санкциями, если тот не раскроет всю информацию. Китай обвинения США отвергает. Между тем, говоря о будущем торговой сделки, американская и китайская сторона заверили, что ситуация с коронавирусом не повлияет на выполнение условий соглашения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Определена глубина падения доходов россиян
Определена глубина падения доходов россиян
«Звездные» прокрастинаторы: Знаки Зодиака, которые никогда не доводят дела до конца
«Звездные» прокрастинаторы: Знаки Зодиака, которые никогда не доводят
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под
Удушить не выйдет. Захарова оценила санкции США против Венесуэлы
Удушить не выйдет. Захарова оценила санкции США против Венесуэлы
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 5928
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 5928
Игоря Сечина переизбрали главой "Роснефти" еще на пять лет
Игоря Сечина переизбрали главой "Роснефти" еще на пять лет
В сети появился фейк о требовании Чубайса ввести налог на борьбу с коронавирусом
В сети появился фейк о требовании Чубайса ввести налог на борьбу с
Помпео обвинил Россию в нацеливании оружия на США и Евросоюз через "открытое небо"
Помпео обвинил Россию в нацеливании оружия на США и Евросоюз через
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Российский врач назвала условие рождения здоровых детей у женщин с коронавирусом
Российский врач назвала условие рождения здоровых детей у женщин с
Цены на нефть обвалились
Цены на нефть обвалились
В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса
В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса

Топ на сегодня

Еврокомиссия критикует Эстонию за плохое здравоохранение
Еврокомиссия критикует Эстонию за плохое здравоохранение
В Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам
В Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Обнаруженные три года назад в Ватикане фрески Рафаэля станут доступны для публики
Обнаруженные три года назад в Ватикане фрески Рафаэля станут доступны

Еще по теме

Нефть упала
Цены на нефть опустились до 27 долларов
Цены на нефть пошли в рост
Цена на нефть упала до минимума за 18 лет