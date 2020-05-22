Что пишут в Телеграме: 21 мая
Ruposters приготовил обзор публикаций популярных Telegram-каналов о важных событиях 21 мая.
Национальная разведывательная служба Ирака заявила о задержании лидера "Исламского государства*" (организация, запрещенная в России) Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши. Он занял пост главы ИГ после ликвидации Абу Бакра Аль-Багдади в прошлом году. Канал Directorate 4 опубликовал фото задержанного. Как утверждается, его настоящее имя — Абдель Насер Кирдаш.
21 мая Тихоокеанский флот отмечает 289-ю годовщину со дня своего основания. Приуроченное к памятной дате видео опубликовал канал "Оборонка".
Канал "RT на русском" выложил видео перестрелки, произошедшей накануне в московском районе Печатники. Дорожный инцидент у авторынка на Южнопортовой улице перерос в массовую драку, у одного из участников, которых в итоге задержала полиция, оказался травматический пистолет. Он успел ранить троих.
На канале "Евстигнеев" появилось видео из аэропорта "Внуково-3", где приземлился американский транспортник с 50 аппаратами ИВЛ на борту. Всего американская сторона обещала поставить 200 таких приборов в качестве ответного жеста за своевременную помощь России.
Департамент здравоохранения Москвы опроверг публикацию издания "Медуза", где говорится, что всех граждан с иммунитетом к COVID-19 будут принудительно изолировать на две недели. По словам главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса, которого цитирует канал "Минправды", решение об изоляции граждане будут принимать самостоятельно.
* террористическая организация, запрещенная на территории России