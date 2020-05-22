Что смотреть онлайн 22 мая. Расписание трансляций

Алексей Вольцев

Сегодня в Метрополитен-опере "Турандот" в постановке Франко Дзеффирелли, в Яндекс.Эфире фильм лидера группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко, а "Геликон-опера" показывает сразу два спектакля на YouTube-канале и в проекте "Большие гастроли". Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (22 мая) до 1:30 (23 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2019 года "Турандот" Джакомо Пуччини. Постановка Франко Дзеффирелли, дирижер Незе-Сеген. В ролях: Кристин Гёрке, Элеонора Буратто, Юсиф Эйвазов, Джеймс Моррис.

В 11:00 Владимирский театр кукол приглашает на сказку "Пастушка и трубочист" по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена. Постановка Марины Протасовой.

День

В 14:00 в проекте #НаединесПушкинским пройдет лекция "Аллегории Маттиаса Герунга и Мельхиора Фезелена: нравоучительные эпизоды из библейской истории и античной мифологии" заведующего отделом искусства старых мастеров Вадима Садкова. В 19:00 заведующая отделом искусства стран Европы и Америки ХIХ-ХХ веков Александра Данилова расскажет об "Антикризисном менеджменте и молодых британских художниках".

представит "" Хуана Идальго де Поланко. Постановка Георгия Исаакяна.