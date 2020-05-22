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ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам

ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам
ЦИК России не прекращал подготовку к проведению голосования по поправкам в конституцию, поэтому потребовалось использование замороженных денег, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"ЦИК продолжает подготовку к голосованию (по поправкам в конституцию). Вы наверное обратили внимание, мы не завершали (подготовку), шла информационная кампания, были приостановлены ряд действий в связи с указом (президента РФ)... В данный момент ЦИК России потребовалось продолжать подготовку к проведению (голосования) таким образом, чтобы в том числе разрешить реализацию средств", - сказала Гришина.

# Политика
По материалам: ria.ru

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