ЦИК объяснил размораживание средств для голосования по поправкам

Влада Некрасова

ЦИК России не прекращал подготовку к проведению голосования по поправкам в конституцию, поэтому потребовалось использование замороженных денег, сообщила РИА Новости секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"ЦИК продолжает подготовку к голосованию (по поправкам в конституцию). Вы наверное обратили внимание, мы не завершали (подготовку), шла информационная кампания, были приостановлены ряд действий в связи с указом (президента РФ)... В данный момент ЦИК России потребовалось продолжать подготовку к проведению (голосования) таким образом, чтобы в том числе разрешить реализацию средств", - сказала Гришина.