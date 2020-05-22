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Дело Шеремета: Кузьменко собрались арестовать еще на два месяца

Дело Шеремета: Кузьменко собрались арестовать еще на два месяца

Сторона обвинения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета ходатайствует о продлении срока содержания под стражей врача и волонтера Юлии Кузьменко. Это не первый раз — Печерский суд уже продлевал подозреваемой арест, отклонив апелляционную жалобу защиты.

Как сообщила в Facebook Ольга Чернышук, сестра подозреваемой Юлии Кузьменко, уже подано ходатайство о продлении срока содержания под стражей еще на два месяца.

«Юлии Кузьменко вручено извещение об окончании досудебного расследования и ходатайство о продлении срока содержания под стражей еще на 2 месяца», — написала Чернышук.

Ранее сообщалось, что обыски силовиков в квартире медика Юлии Кузьменко, арестованной по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, длились более пяти часов.

Фото: Facebook/Ольга Чернышук

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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