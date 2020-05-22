Демократы потребовали объяснить отправку аппаратов ИВЛ в Россию

Анастасия Иванова

Демократы в палате представителей США, которые руководят комитетами, потребовали от президента Дональда Трампа объяснить отправку аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию, сообщает в пятницу The Hill со ссылкой на письмо парламентариев.

"Председатели комитетов выразили обеспокоенность по поводу того, что поставка аппаратов ИВЛ в Россию была осуществлена в то время, когда США все еще находятся в критической фазе реагирования на пандемию коронавируса, и что Трамп отправлял аппараты ИВЛ за границу в качестве "политических реверансов", - отмечает издание.

Первая партия аппаратов ИВЛ из 50 штук прибыла в четверг в Москву на транспортном самолете ВВС США. Ожидается, что второй рейс со 150 аппаратами ИВЛ прибудет в Россию на следующей неделе. Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Центру имени Пирогова.

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