Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса

Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавирусаКадр: сайт Александра Мясникова

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса. Об этом он рассказал в эфире YouTube-каналу «Соловьев Live».

Мясников затруднился объяснить причину низкой смертности от COVID-19 в стране, однако напомнил о своем высказывании о «русском чуде». По его мнению, данный феномен характерен не только для России, но и для других стран бывшего СССР. «Если мы узнаем, в чем дело, тогда, может быть, весь мир найдет лекарство или оружие против COVID-19. Что-то здесь есть, я не знаю что. Может быть, это БЦЖ, может быть, наш микробиом, уровень вакцинации», — сказал доктор.

Он предположил, что одной из причин «русского чуда» может быть большое число стационаров и их рассредоточенность, что позволило избежать внутрибольничных заражений. Также в России меньше домов престарелых, в отличие от Италии. Однако все эти причины не могут объяснить десятикратную разницу в смертности в России и в Европе.

Врач отверг предположения о неточности статистики, подчеркнув, что в стране строго относятся к «играм» с данными по смертности.

11 апреля Мясников впервые заявил о «русском чуде» в связи с эпидемией коронавируса. «У нас смертность от коронавируса намного ниже, чем от гриппа, и на порядки ниже, чем от других пневмоний», — сказал медик. Он отметил, что российская система здравоохранения может оказаться более приспособленной к экстремальным ситуациям.

Мясников с 2010 года работает главным врачом больницы №71 имени Жадкевича. Доктор регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», а также ведет трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Определена глубина падения доходов россиян
Определена глубина падения доходов россиян
«Звездные» прокрастинаторы: Знаки Зодиака, которые никогда не доводят дела до конца
«Звездные» прокрастинаторы: Знаки Зодиака, которые никогда не доводят
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под пытками
Нищий рэпер привлек внимание грабителей снимками богатств и умер под
Удушить не выйдет. Захарова оценила санкции США против Венесуэлы
Удушить не выйдет. Захарова оценила санкции США против Венесуэлы
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 5928
В Армении число случаев COVID-19 выросло до 5928
Игоря Сечина переизбрали главой "Роснефти" еще на пять лет
Игоря Сечина переизбрали главой "Роснефти" еще на пять лет
В сети появился фейк о требовании Чубайса ввести налог на борьбу с коронавирусом
В сети появился фейк о требовании Чубайса ввести налог на борьбу с
Помпео обвинил Россию в нацеливании оружия на США и Евросоюз через "открытое небо"
Помпео обвинил Россию в нацеливании оружия на США и Евросоюз через
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Российский врач назвала условие рождения здоровых детей у женщин с коронавирусом
Российский врач назвала условие рождения здоровых детей у женщин с
Цены на нефть обвалились
Цены на нефть обвалились
В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса
В Пакистане за сутки выявили 2603 новых случая коронавируса

Топ на сегодня

Еврокомиссия критикует Эстонию за плохое здравоохранение
Еврокомиссия критикует Эстонию за плохое здравоохранение
В Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам
В Чечне запретили передвижение на Ураза-байрам
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Оценено влияние коронавируса на ситуацию в онкологии в России
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Обнаруженные три года назад в Ватикане фрески Рафаэля станут доступны для публики
Обнаруженные три года назад в Ватикане фрески Рафаэля станут доступны

Еще по теме

Доктор Мясников: «Русское чудо» наблюдается не только в России
Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Доктор Мясников сравнил отказ Лукашенко от карантина с групповым сексом