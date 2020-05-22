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Доктор Мясников признался в «реально большом» заработке

Доктор Мясников признался в «реально большом» заработкеАлександр МясниковКадр: Соловьёв LIVE / YouTube

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, признался, что получает «реально много денег». О своих доходах и заработке специалист рассказал в интервью Владимиру Соловьеву. Видео опубликовано на YouTube.

«Я получаю много денег, реально много денег. Когда пишу декларацию, удивляюсь этой цифре: откуда и где такие деньги? Начинаю смотреть — я все трачу», — отметил глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. По словам врача, фиксированная зарплата у него 170 тысяч рублей, но «со всеми доплатами выходит значительно больше».

Мясников пояснил, что это не вся сумма, так как «есть система оценки качества больниц — баллы». «Мы нарабатываем баллы. И по совокупности баллов они главным врачам дают квартальные премии», — уточнил доктор.

Он добавил, что так как его больница, как правило, входит в тройку первых по Москве, то он получает большие бонусы. При этом Мясников привел в пример зарплаты кардиологов. По его словам, специалисты получают 500 тысяч рублей, но «работают с утра до вечера».

Мясников с 2010 года работает главным врачом больницы №71 имени Жадкевича. Доктор регулярно появляется в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», а также ведет трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live».

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По материалам: lenta.ru

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