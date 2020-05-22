Доктор Мясников: «Русское чудо» наблюдается не только в России

Влада Некрасова

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Владимиру Соловьеву признал, что не знает, каковы причины низкой смертности от коронавируса в России. Но он заметил, что такая же ситуация наблюдается и в других странах бывшего Советского союза. Разгадка этого феномена может стать действенным оружием в борьбе с коронавирусом во всем мире.

Мясников опроверг предположение о том, что в России показывают недостоверную статистику по смертности от Covid-19:

«Нет, мы не играем со статистикой. У нас изначально было очень строго с этим», — подчеркнул врач.

Он отметил, что в стране во много раз больше больничных коек на душу населения, чем в Европе. Но и это, по мнению эксперта, не объясняет, почему в России смертность от ковида в 10 раз ниже, чем в наиболее пострадавших от пандемии странах. Это и есть «русское чудо», объяснения которому пока нет. И характерно это чудо почему-то не только для России, но и для других стран бывшего Советского союза.

«Если мы узнаем, в чем дело, весь мир тогда найдет лекарство или оружие против ковида. Потому что что-то здесь есть, я не знаю что. Может, это действительно БЦЖ, сейчас всерьез это рассматривают», — сказал эксперт.

Напомним, ученые рассматривают вероятность того, что обязательная в России вакцина БЦЖ как-то защищает от тяжелых последствий коронавируса. Пока это пока не подтверждено, и ВОЗ призывает воздержаться от применения БЦЖ против коронавируса.