Домашние козы получили ген устойчивости к паразитам от западнокавказского тура

Вадим Карасев

В ходе масштабного исследования генетики домашних коз ученые установили, что ген, обеспечивающий этим животным устойчивость к заражению паразитами, они получили в ходе скрещивания с родственным видом — западнокавказским туром.

Домашняя коза (Capra hircus) принадлежит к роду горных козлов, включающему в себя не менее восьми видов. Предком домашней козы считается безоаровый козел (Capra hircus aegagrus или Capra aegagrus). Люди одомашнили коз около 11 тысяч лет назад на Ближнем Восток. С тех пор козы распространились по всему миру, произвели большое количество различных пород, а во многих местах повторно одичали.

В новом исследовании международная команда ученых, которую возглавил Цзян Юй, специалист по генетике животных из Северо-Западного университета сельского и лесного хозяйства в Янлине, секвенировала геномы 88 домашних коз со всего мира, шести видов диких коз и четыре генома, выделенных из древних костей коз. Полученные данные были сопоставлены с информаций о 131 геноме домашних, диких и древних коз из опубликованных ранее работ.

Ученые определили, что ген MUC6, версия которого содержится сейчас почти у каждой домашней козы, был получен козами от западнокавказского тура (Capra caucasica) около 7200 лет назад в результате скрещивания между этими родственными видами. Ген MUC6 кодирует белок, обнаруженный в слизистой оболочке кишечника. Экспериментально доказано, что этот белок повышает устойчивость козы к заражению паразитическими нематодами.

По словам Цзяна, версия этого гена, полученная от туров, оказалась более эффективной, чем имевшаяся у коз изначально, так как туры живут около побережья Черного моря, где теплый и влажный климат, вероятно, способствовал появлению большего количества патогенных микроорганизмов, чем в более сухих регионах юго-западной Азии, откуда происходят безоаровые козлы и их потомки – домашние козы. Новый ген повысил у коз способность к выживанию в тесных группах, чем способствовал одомашниванию этих животных. Показательно, что всего за тысячу лет версия гена MUC6, полученная от туров, распространилась на 60 % домашних коз, что кажется невообразимой скоростью распространения генетического варианта.

В дополнение к MUC6 исследователи обнаружили у домашних коз и другие гены, которые были получены от родственных диких видов примерно в то же время, 7200 лет назад. Эти гены, возможно, связаны с поведением и могли сделать коз более послушными. В ходе будущих исследований Цзян Юй и его коллеги планируют проверить эту гипотезу.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.