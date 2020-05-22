Друг Лили Рейнхарт и Коула Спроуса подтвердил слухи об их расставании

Вадим Карасев

Слухи о проблемах в отношениях 27-летнего Коула Спроуса и 23-летней Лили Рейнхарт ходят уже давно, и, похоже, эти предположения подтверждаются. Сами актеры, вместе снявшиеся в сериале "Ривердейл" (Riverdale), уходят от прямых ответов на вопрос, а вот их коллега по телепроекту, 50-летний Скит Ульрих, назвал их бывшей парой.

Общаясь с фанатами в инстаграме, он ответил на вопрос, кажутся ли ему Лили и Коул милой парой.По-моему, они были очень милой парой. Они оба прекрасные люди, — сказал он, даже подчеркнув слово "были".

Скит Ульрих, Коул Спроус, Лили Рейнхарт





Конечно, это не прямое подтверждение расставания актеров, но их внимательные фанаты догадываются, что примерно с апреля Рейнхарт и Спроус уже не вместе. В то самое время в сети появилась информация, что с Коулом начала встречаться 18-летняя Кайя Гербер. Комментируя гневные высказывания расстроившихся фанатов, Лили и Коул не стали отвечать на вопросы о своих отношениях.

Спроус и Рейнхарт познакомились на съемках сериала "Ривердейл", а в мае 2018 года дебютировали как пара на красной дорожке Met Gala. Через год пресса впервые заговорила об их расставании.





Коул Спроус





Лили Рейнхарт