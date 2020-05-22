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Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России

Джаред Лето станцевал под песню Верки Сердючки с блогерами из России
Американский музыкант и актер Джаред Лето пообщался в прямом эфире с пользователями инстаграма, которые кидали ему заявку в директ, в том числе повезло тиктокерам из России Dream_team_house (подключились к трансляции на 30-й минуте).

Сначала фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars подумал, что ребята отмечают чей-то день рождения, так как у камеры собралось девять человек (всего в команде 13 блогеров). Но оказалось, что они друзья, которые вместе живут в одном доме и снимают шуточные ролики для TikTok (видео набирают по несколько миллионов просмотров).


Тогда музыкант попросил их научить какому-нибудь танцу, чтобы тоже стать звездой этой соцсети. Dream_team_house предложили повторить за ними движения под песню Верки Сердючки "Все будет хорошо". Лето согласился, а еще на русском поговорил.

"Ну, что стоишь, как дуб!" — скомандовал лауреат премии "Оскар".

После танцев Джаред Лето пообещал, что когда приедет в Россию, подарит Dream_team_house билеты на его концерт.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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