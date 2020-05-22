Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию

Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию

Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию
Джазмены, организаторы фестивалей, а также меценаты оказали поддержку музыкантам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Адресная помощь

"Как только по всему миру отменили массовые мероприятия, сразу возникло ощущение, что настанет день, когда надо будет помочь коллегам по цеху. И вот, он наступил", — говорит пианист Яков Окунь.

В акции приняли участие круг поклонников джаза, которые регулярно поддерживают культурные мероприятия в Москве. К ним присоединились музыканты – Игорь Бутман, а также организаторы фестивалей, например, председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев, генеральный директор холдинга "Красный квадрат" Илья Кривицкий.


"У меня есть благотворительный фонд, который кроме того, что проводит джазовые мероприятия, зарубежные гастроли, также оплачивает лечение для музыкантов. Я и подумал – почему бы не поддержать коллег", – сказал саксофонист Игорь Бутман. – При этом, многие на наше предложение ответили, что они пока справляются, им просто так деньги не требуются".

Всего помощь получили 26 семей из Москвы и Санкт-Петербурга. Выплаты были адресными – выбирали тех, у кого несколько детей, есть ипотека или необходимость снимать жилье. Яков Окунь подчеркивает, что удалось провести "быстрые" перечисления, без необходимости тратить несколько месяцев на оформление бумаг, но при этом с соблюдением закона. Ведь деньги нужны сейчас.


В сложившейся ситуации помощь музыкантов коллегам – мировая практика. Так, поддержку в США оказали напрямую или через свои фонды джазмены Уинтон Марсалис, Джошуа Редман.

Фрилансеры от джаза

По словам экспертов, в России многие джазовые исполнители работают в государственных оркестрах или музыкальных учреждениях (концертмейстерами или педагогами), а значит получают зарплату даже при условии закрытых клубов и концертных площадок. Но есть и те, кто по разным причинам старается вести предельно независимый образ жизни, работая как фрилансер. Им сейчас приходится тяжелее всего.

"У нас много музыкантов, которые зарабатывают совсем немного и не платят налоги. Но мы призываем их оформиться как самозанятые или как ИП. Тогда в тяжелой ситуации как сейчас они могли бы обратиться за помощью к государству, – говорить Игорь Бутман. – Надо переходить на более цивилизованные методы работы".

Он также обратил внимание, что даже для них есть механизмы поддержки. Так, те, кто пишет музыку, может обратиться в Союз композиторов, в Российское авторское общество.

Нужен профсоюз?

"Профсоюз, вероятно, мог бы собрать таких людей, которые занимаются своим делом, но по каким-то причинам не хотят жить в социуме, – поясняет Яков Окунь. – Многие из них сейчас недовольны, но пока государство не понимает как им помочь".

При этом, существует Российский музыкальный союз, куда входят около трех тысяч участников – и физические лица, и организации.


"Делать отдельный джазовый профсоюз мне кажется не совсем рациональной идеей, ведь нужно будет содержать людей, которые будут заниматься каждодневной работой, – говорит Игорь Бутман. – Также не понятно, что он будет делать в "мирное время"? Договариваться с концертными залами о размере минимальной оплаты, защищать в спорах с работодателями, промоутерами?"

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

В России заговорили об ответе на решение США выйти из Договора по открытому небу
В России заговорили об ответе на решение США выйти из Договора по
Госдеп пригрозил Китаю пересмотреть статус Гонконга
Госдеп пригрозил Китаю пересмотреть статус Гонконга
Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня
Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня
После массового заражения коронавирусом в российской больнице умерла врач
После массового заражения коронавирусом в российской больнице умерла
Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию
Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию
Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
Бабкина впервые после госпитализации посетила свой театр
Как коронавирус разрушил все наши планы: в сети набирает популярность новый мем
Как коронавирус разрушил все наши планы: в сети набирает популярность
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
В России используется порядка 110 тысяч коек для больных COVID-19
Ссорящимся на карантине парам посоветовали стоп-слово
Ссорящимся на карантине парам посоветовали стоп-слово
Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов
Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов
Опубликованы первые кадры из сериала "Противостояние" по роману Кинга
Опубликованы первые кадры из сериала "Противостояние" по роману Кинга
Кэти Перри призналась, что жизнь в самоизоляции с Орландо Блумом и его сыном помогает ей подготовиться к материнству
Кэти Перри призналась, что жизнь в самоизоляции с Орландо Блумом и

Топ на сегодня

Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Так не пойдет. Палестина отказалась принять грузы от ОАЭ через Израиль
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Что пишут в Телеграме: 21 мая
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов ограничений
Путин призвал не допустить отката назад при выходе из режимов
Байден остался в финансовой яме
Байден остался в финансовой яме
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой
Военные ДНР подавили украинские огневые точки у Ясиноватой

Еще по теме

Онлайн-марафон Doctor Jazz Party пройдет в поддержку врачей и больниц
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Глава РФПИ: Doctor Jazz Party покажет важность диалога в борьбе с вирусом
В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из восьми стран