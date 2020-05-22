Джазовое сообщество поддержало музыкантов, попавших в трудную ситуацию

Анастасия Иванова

Адресная помощь

Джазмены, организаторы фестивалей, а также меценаты оказали поддержку музыкантам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"Как только по всему миру отменили массовые мероприятия, сразу возникло ощущение, что настанет день, когда надо будет помочь коллегам по цеху. И вот, он наступил", — говорит пианист Яков Окунь.

В акции приняли участие круг поклонников джаза, которые регулярно поддерживают культурные мероприятия в Москве. К ним присоединились музыканты – Игорь Бутман, а также организаторы фестивалей, например, председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев, генеральный директор холдинга "Красный квадрат" Илья Кривицкий.





"У меня есть благотворительный фонд, который кроме того, что проводит джазовые мероприятия, зарубежные гастроли, также оплачивает лечение для музыкантов. Я и подумал – почему бы не поддержать коллег", – сказал саксофонист Игорь Бутман. – При этом, многие на наше предложение ответили, что они пока справляются, им просто так деньги не требуются".

Всего помощь получили 26 семей из Москвы и Санкт-Петербурга. Выплаты были адресными – выбирали тех, у кого несколько детей, есть ипотека или необходимость снимать жилье. Яков Окунь подчеркивает, что удалось провести "быстрые" перечисления, без необходимости тратить несколько месяцев на оформление бумаг, но при этом с соблюдением закона. Ведь деньги нужны сейчас.

В сложившейся ситуации помощь музыкантов коллегам – мировая практика. Так, поддержку в США оказали напрямую или через свои фонды джазмены Уинтон Марсалис, Джошуа Редман.

Фрилансеры от джаза

По словам экспертов, в России многие джазовые исполнители работают в государственных оркестрах или музыкальных учреждениях (концертмейстерами или педагогами), а значит получают зарплату даже при условии закрытых клубов и концертных площадок. Но есть и те, кто по разным причинам старается вести предельно независимый образ жизни, работая как фрилансер. Им сейчас приходится тяжелее всего.

"У нас много музыкантов, которые зарабатывают совсем немного и не платят налоги. Но мы призываем их оформиться как самозанятые или как ИП. Тогда в тяжелой ситуации как сейчас они могли бы обратиться за помощью к государству, – говорить Игорь Бутман. – Надо переходить на более цивилизованные методы работы".

Он также обратил внимание, что даже для них есть механизмы поддержки. Так, те, кто пишет музыку, может обратиться в Союз композиторов, в Российское авторское общество.

Нужен профсоюз?

"Профсоюз, вероятно, мог бы собрать таких людей, которые занимаются своим делом, но по каким-то причинам не хотят жить в социуме, – поясняет Яков Окунь. – Многие из них сейчас недовольны, но пока государство не понимает как им помочь".

При этом, существует Российский музыкальный союз, куда входят около трех тысяч участников – и физические лица, и организации.

"Делать отдельный джазовый профсоюз мне кажется не совсем рациональной идеей, ведь нужно будет содержать людей, которые будут заниматься каждодневной работой, – говорит Игорь Бутман. – Также не понятно, что он будет делать в "мирное время"? Договариваться с концертными залами о размере минимальной оплаты, защищать в спорах с работодателями, промоутерами?"