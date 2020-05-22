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Джон Малкович о пережитых в юности домогательствах со стороны профессора: "Мне было 19 лет, а ему — за 50"

Джон Малкович о пережитых в юности домогательствах со стороны профессора: "Мне было 19 лет, а ему — за 50"

Долгое время 66-летний Джон Малкович держался в стороне от движения #MeToo и голливудской охоты на ведьм, начавшейся после первых обвинений продюсера Харви Вайнштейна в харассменте. Но не так давно эта тема настигла его в театральной постановке по пьесе Дэвида Мэмета "Горькая пшеница" — актер сыграл персонажа, списанного с Вайнштейна. В недавней беседе с корреспондентом The Guardian Малкович высказался об осужденном на 23 года тюремного заключения Вайнштейне и вспомнил, что однажды сам столкнулся с домогательствами.Я был потрясен, что он (Харви Вайнштейн. — Прим. ред.) вообще дошел до суда. Я не знаю никого, кто верил бы, что он попадет за решетку… Это ужасно, если чья-то работа зависит от того, согласишься ты на секс ради нее или нет, — сказал Малкович.


Джон Малкович

Самого актера никогда не обвиняли в непристойном поведении по отношению к коллегам. А вот на вопрос, сталкивался ли он с домогательствами, Джон ответил утвердительно.Когда я был молод, у нас на театральном факультете был профессор, который оказывал мне нежелательные знаки внимания. Мне было 19 лет, а ему — за 50. Я просто сказал ему, что не одобряю подобное, и все прекратилось. Ситуация с Вайнштейном совсем иная. Это была сделка. Это ужасно и для женщин, и для самих принципов работы, — сказал актер.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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