Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Анастасия Иванова

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк в интервью телеканалу "Первый Тульский" поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.

На распространенных ранее в Сети снимках сквозь полупрозрачную форму медсестры был виден купальник. Она объясняла, что надела бикини из-за жары.





"Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни", — считает Эрк.

Министр отметил, что медсестра продолжает работать, хотя руководитель медицинской организации сделала ей замечание в устной форме.

Алексей Дюмин поблагодарил медсестру за труд. Глава региона считает, что медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид.