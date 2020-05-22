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Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Глава тульского Минздрава поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк в интервью телеканалу "Первый Тульский" поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне обсуждали в социальных сетях.

На распространенных ранее в Сети снимках сквозь полупрозрачную форму медсестры был виден купальник. Она объясняла, что надела бикини из-за жары.


"Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни", — считает Эрк.

Министр отметил, что медсестра продолжает работать, хотя руководитель медицинской организации сделала ей замечание в устной форме.


Алексей Дюмин поблагодарил медсестру за труд. Глава региона считает, что медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид.
# Россия
По материалам: ria.ru

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