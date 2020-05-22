Госдеп пригрозил Китаю пересмотреть статус Гонконга
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Вашингтон может пересмотреть принцип "одна страна, две системы", который применяется Китаем по отношению к Гонконгу.
В заявлении Госдепартамента говорится, что любые попытки Пекина пересмотреть свободы Гонконга, зафиксированные в международных договоренностях, будут иметь последствия.
Принцип "одна страна, две системы", был предложен Дэн Сяопином в 1980-х годах, чтобы урегулировать отношения с территориями, на которые претендует официальный Пекин. Было задумано, что Гонконг, Макао и Тайвань останутся капиталистическими странами как в экономике, так и в политическом плане, при этом сам Китай сохранит социализм. В остальном же предлагалась интеграция и тесное взаимодействие.