Госдеп пригрозил Китаю пересмотреть статус Гонконга

Вадим Карасев

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Вашингтон может пересмотреть принцип "одна страна, две системы", который применяется Китаем по отношению к Гонконгу.

В заявлении Госдепартамента говорится, что любые попытки Пекина пересмотреть свободы Гонконга, зафиксированные в международных договоренностях, будут иметь последствия.

Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированных Объединенной китайско-британской декларацией и конституционным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку принципа "одна страна, две системы" и статуса этой территории.

Принцип "одна страна, две системы", был предложен Дэн Сяопином в 1980-х годах, чтобы урегулировать отношения с территориями, на которые претендует официальный Пекин. Было задумано, что Гонконг, Макао и Тайвань останутся капиталистическими странами как в экономике, так и в политическом плане, при этом сам Китай сохранит социализм. В остальном же предлагалась интеграция и тесное взаимодействие.