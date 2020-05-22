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Госдеп пригрозил Китаю пересмотреть статус Гонконга

Госдеп пригрозил Китаю пересмотреть статус Гонконга

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что официальный Вашингтон может пересмотреть принцип "одна страна, две системы", который применяется Китаем по отношению к Гонконгу.

В заявлении Госдепартамента говорится, что любые попытки Пекина пересмотреть свободы Гонконга, зафиксированные в международных договоренностях, будут иметь последствия.

Любое решение, ущемляющее автономию и свободы Гонконга, гарантированных Объединенной китайско-британской декларацией и конституционным законом, неизбежно повлияет на нашу оценку принципа "одна страна, две системы" и статуса этой территории.

Принцип "одна страна, две системы", был предложен Дэн Сяопином в 1980-х годах, чтобы урегулировать отношения с территориями, на которые претендует официальный Пекин. Было задумано, что Гонконг, Макао и Тайвань останутся капиталистическими странами как в экономике, так и в политическом плане, при этом сам Китай сохранит социализм. В остальном же предлагалась интеграция и тесное взаимодействие.

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По материалам: uposters.ru

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