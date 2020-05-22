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Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня

Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня
Граница Южной Осетии с Россией будет закрыта до 30 июня, такое решение было принято на заседании правительства республики в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева.

Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан. После появления первых случаев заражения власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая. Позже режим был продлен до 25 мая. Сейчас в республике лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Шестеро пациентов выздоровели. На лечении остаются 28 пациентов.

"До 30 июня граница остается закрытой. Двадцать пятого мая заканчивается режим, когда въезд был запрещен всем гражданам", - заявила Гассиева.


Грузией.
# В мире
По материалам: ria.ru

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