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Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"

Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"
Российская поп-группа "А-Студио" представила в Сети новую песню "Остров". Композицию написал Байгали Серкебаев в соавторстве с Алишером Егембердиевым, а исполнила Кети Топурия.

По словам основателя "А-Студио" Байгали Серкебаева, в сентябре прошлого года он обсуждал с музыкантом Владимиром Чиняевым (ChinKong), чем сейчас можно удивить слушателей, когда чуть ли не каждый день в Сети "выходят тысячи треков".


цитируют слова Серкебаева на сайте группы.

Это третья песня за всю историю существования группы в таком стиле. Первые "Почтальон" и "Не забывай" были созданы еще в советскую эпоху, когда коллектив назывался "Арай" в период с 1979 по 1987 годы.

В композиции рассказывают историю влюбленных, которые сбегают на необитаемый остров подальше от городской суеты.

Пользователи положительно приняли "Остров", который явно претендует на звание главного хита лета 2020 года: "Песня — супер! Спасибо", "Нравится голос и манера исполнения", "Неплохая дань моде".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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