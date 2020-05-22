Группа "А-Студио" представила в Сети новый трек о любви "Остров"
По словам основателя "А-Студио" Байгали Серкебаева, в сентябре прошлого года он обсуждал с музыкантом Владимиром Чиняевым (ChinKong), чем сейчас можно удивить слушателей, когда чуть ли не каждый день в Сети "выходят тысячи треков".
цитируют слова Серкебаева на сайте группы.
Это третья песня за всю историю существования группы в таком стиле. Первые "Почтальон" и "Не забывай" были созданы еще в советскую эпоху, когда коллектив назывался "Арай" в период с 1979 по 1987 годы.
В композиции рассказывают историю влюбленных, которые сбегают на необитаемый остров подальше от городской суеты.
Пользователи положительно приняли "Остров", который явно претендует на звание главного хита лета 2020 года: "Песня — супер! Спасибо", "Нравится голос и манера исполнения", "Неплохая дань моде".