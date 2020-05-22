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Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"

Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"
Американская художница Стефани Хук недавно стала звездой TikTok (видео набрало более 400 тысяч просмотров), после того, как продемонстрировала необычную защитную маску. Если на нее подышать, то проявляется карта Мародеров из книг и фильмов о "Гарри Поттере".

В беседе с Insider художница, у которой есть небольшое производство по пошиву игрушек и других безделушек ручной работы, рассказала, что хотела "привнести немного магии" в реальный мир, который переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса. И хотя эти маски не защищают так же эффективно, как и медицинские, они были созданы с учетом рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).


"Мне нравится давать возможность владеть уникальными предметами. Надеюсь, что они кого-то вдохновят, чтобы тоже заниматься творчеством", — прокомментировала Стефани Хук.

Художница подчеркнула, что такую маску можно сшить самостоятельно. Для этого потребуется всего несколько вещей: самая простая швейная машинка, нитки и иголки, сертифицированная хлопчатобумажная ткань и меняющий цвет пигмент.


На изготовление одной маски у меня уходит до 17 часов. Но это из-за того, что ткань должна как следует пропитаться этой краской. Со временем я научилась делать несколько одновременно", — объяснила швея.

В будущем Стефани планирует выставить на продажу ограниченную партию масок, меняющих цвет на своем сайте".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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