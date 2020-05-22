Художница создала защитную маску с картой Мародеров из "Гарри Поттера"
В беседе с Insider художница, у которой есть небольшое производство по пошиву игрушек и других безделушек ручной работы, рассказала, что хотела "привнести немного магии" в реальный мир, который переживает непростые времена из-за пандемии коронавируса. И хотя эти маски не защищают так же эффективно, как и медицинские, они были созданы с учетом рекомендаций Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Мне нравится давать возможность владеть уникальными предметами. Надеюсь, что они кого-то вдохновят, чтобы тоже заниматься творчеством", — прокомментировала Стефани Хук.
Художница подчеркнула, что такую маску можно сшить самостоятельно. Для этого потребуется всего несколько вещей: самая простая швейная машинка, нитки и иголки, сертифицированная хлопчатобумажная ткань и меняющий цвет пигмент.
На изготовление одной маски у меня уходит до 17 часов. Но это из-за того, что ткань должна как следует пропитаться этой краской. Со временем я научилась делать несколько одновременно", — объяснила швея.
В будущем Стефани планирует выставить на продажу ограниченную партию масок, меняющих цвет на своем сайте".