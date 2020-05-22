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Игоря Сечина переизбрали главой "Роснефти" еще на пять лет

Игоря Сечина переизбрали главой "Роснефти" еще на пять лет
Совет директоров нефтегазовой компании "Роснефть" в рамках заседания принял решение назначить Игоря Сечина главой организации еще на пять лет. Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", – отметили в пресс-службе компании.


сообщало, что в "Роснефти" уточнили просьбу о налоговых льготах.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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