Игоря Сечина переизбрали главой "Роснефти" еще на пять лет

Лидия Мартынова

Совет директоров нефтегазовой компании "Роснефть" в рамках заседания принял решение назначить Игоря Сечина главой организации еще на пять лет. Об этом сообщает в пятницу РИА Новости.

"Назначить с 24 мая 2020 года Сечина Игоря Ивановича на должность единоличного исполнительного органа ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 (пять) лет", – отметили в пресс-службе компании.

сообщало, что в "Роснефти" уточнили просьбу о налоговых льготах.