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"Инвитро": антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого

"Инвитро": антитела к коронавирусу выявлены у каждого седьмого

Каждый седьмой тест на антитела к коронавирусу, сданный в лабораториях сети "Инвитро", оказался положительным. Об этом свидетельствуют результаты первой недели тестирования россиян.

Лаборатория провела более 40 тыс. исследований на антитела, 47% из них приходятся на Москву и Подмосковье, еще 14,6% анализов исследованы в Северо-Западном федеральном округе и 9,5% - в Приволжском федеральном округе. Аналогичные тесты также проводились в Сибири (8,6%) и Центральном федеральном округе (7,9%).

"Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 14% пациентов. При этом всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек", - указывается в сообщении.

Как уточнили в лаборатории, положительный тест на IgG говорит о "факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа".

"Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются", - отметили в пресс-службе "Инвитро".

Ранее стало известно, что сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе векторную вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании.

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По материалам: uposters.ru

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