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Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США

Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США
Совет Госдумы рассмотрит вопрос о смене координатора депутатской группы по связям с парламентом Соединенных Штатов Америки на заседании 26 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что координатором группы планируется назначить главу комитета ГД по образованию и науке Вячеслава Никонова, его кандидатура вынесена на обсуждение. Сейчас эту должность занимает депутат Госдумы Инга Юмашева.

"Собирают подписи за изменение руководителя группы дружбы с США на Никонова. Этот вопрос рассмотрит Совет ГД", - сообщил собеседник агентства.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о ближайшем заседании, которое планируется провести 26 мая, он ответил утвердительно.

# Политика
По материалам: ria.ru

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