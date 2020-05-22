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Эксперт оценил решение США выйти из Договора по открытому небу

Эксперт оценил решение США выйти из Договора по открытому небу
Противники НАТО в Европе могут использовать решение президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора по открытому небу в своих интересах, высказал мнение в беседе с РИА Новости ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

# В мире
По материалам: ria.ru

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