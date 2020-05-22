Кабмин выделил почти миллиард рублей для возведения госпиталя под Мурманском

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 969 миллионов рублей на развертывание в Мурманской области полевого госпиталя для оказания медицинской помощи больным коронавирусом. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

Полевой госпиталь с коечным фондом в количестве 700 коек планируется возвести силами МЧС в селе Белокаменка Кольского района.

Ведомству также поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить доклад на эту тему до 1 февраля 2021 года.

В настоящее время в селе работает аэромобильный госпиталь МЧС.

Накануне также стало известно о планах Минобороны перебросить два полевых многофункциональных мобильных госпиталя на 200 мест для помощи больным коронавирусом в Дагестане.